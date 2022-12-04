韓國隊在小組賽最後一輪起死回生是本屆一大驚奇，隊長孫興慜賽後跪地痛哭，雖然被球迷揶揄「情感豐富」，不過孫興慜提到這次真的很不一樣，「這是我人生最漫長的6分鐘。」韓國隊在傷停補時階段攻進致勝球，2比1戰勝葡萄牙，但是另一頭的烏拉圭和迦納還未踢完，如果烏拉圭再進1球仍可淘汰韓國隊，

英媒《每日鏡報》報導，早幾分鐘結束比賽的韓國隊只好原地等待烏拉圭的賽果，孫興慜說：「我們在場上都保持正面心態，告訴自己這是我們應得的。然後我告訴他們，不管結果如何，就算烏拉圭再進1球，我都這支球隊感到無比驕傲。我很高興盡了一切努力，但是最後等待的這幾分鐘還是很難熬。」

本屆「歐洲紅魔」比利時爆發內訌又輸得灰頭土臉，給足壇看了笑話。韓國隊則是十分團結，未上場的球員也在板凳區全力聲援。孫興慜表示：「我們非常親密，彼此相處的時間比自家的親朋好友還多。沒上場的球員可能很失望，但他們仍全力支持我們。」

烏拉圭最終戰爆出爭議判決，裁判被外界認為「汙走了烏拉圭至少1次罰球機會」。隊長蘇亞雷斯（Luis Suarez）感嘆烏拉圭未獲得應有的尊重，他仍以身為烏拉圭人為傲，並感謝全體國民對他們的支持。「向世足道別很痛苦，但我們心情很平靜，因為我們為國盡力了。」