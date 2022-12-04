這樣的教育對嗎？台北一名虎媽因為兒子沉迷電玩遊戲《Minecraft》（當個創世神、又稱麥塊），不寫作業，氣得要效仿國外家長的手段，把兒子的遊戲心血全毀掉，沒想到此話一出許多網友跳出來喊不要這樣做，不但可能會與兒子鬧翻，還會扼殺小孩的創意，「會玩這種的是天才欸，怎麼葬在你手裡了？」

一名媽媽日前在臉書「爆怨公社」透露，兒子最近沉迷一款知名電玩遊戲《Minecraft》，在遊戲中玩家可以發揮創意，採集資源去打造自己的3D世界，但兒子玩到都不寫作業，讓她決定出狠招教訓兒子，「沒關係，我效仿國外的家長把你的遊戲心血全部毀掉，看你要不要認真」，決定破壞兒子的遊戲作品。

許多網友們見狀後急勸原PO千萬別這樣做，「他會恨你一輩子」、「很好，你們註定鬧翻了」、「這跟小孩毀了你辛苦多年的心血的意思一樣，不用想跟孩子好好地談了」、「妳這樣只是把他推到對立面」。

更有人表示原PO兒子會玩這款遊戲，很不簡單「會玩這種的是天才欸，怎麼葬送在你手裡了？」、「我姪女回到家都玩這個，然後就進了北一女」、「玩這個要很動腦，沒動腦還玩不起來」、「這很難耶，妳憑什麼破壞呀？麥塊是全世界最好的交流遊戲耶，我驕傲都來不及，您哪位啊」，網友建議原PO，「約束會比摧毀來得有效，你摧毀等於扼殺了一個小孩的想像力，現在已經不是萬般皆下品，唯有讀書高的時代」。