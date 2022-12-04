打造亞洲最有愛的城市 張淵翔接任基隆市府民政處長

基隆市長當選人謝國樑4日公布基隆政市府第4位「小內閣」名單，邀請前基隆市議員張淵翔，擔任未來基隆市民政處長。謝國樑表示，張淵翔從里長開始做起，擔任過基隆市議員，基層服務實力雄厚，擁有豐富的民政相關經驗，相信未來在張淵翔的襄助下，完善市府與民眾的連結，強化各項自治行政、事業的服務。

謝國樑指出，張淵翔是台灣海洋大學航運管理研究所碩士，曾經擔任基隆市中正區長潭里長、市議員，也擔任過國際青年商會世界總會常務副主席，此外關心原住民族，對於原住民語及多國語言也能郎朗上口，在地親和力十足，非常接地氣，由張淵翔擔任民政處長，他非常放心，絕對能夠打造最有親和力的民政團隊。

前基隆市議員張淵翔（左一）有豐富的基層服務經驗，將接任基隆市政府民政處長。（基隆市長當選人謝國樑辦公室提供／張立勳台北傳真）

張淵翔表示，非常榮幸能夠加入「小愛爸爸」的市政團隊，在過去他曾經擔任過基隆市中正區的里長及基隆市議員。未來要在小愛爸爸的市政團隊裡面努力，讓基隆市政大步向前，要讓更多與他們同在市政努力的朋友們，彼此間能夠互相合作，要讓市民朋友感受到基隆成為一個有愛的城市，讓市府團隊更友善的服務大家，請大家繼續支持小愛爸爸，與大家一起努力。

謝國樑說，民政處與民眾的生活起居息息相關，特別是在基隆各里各鄰的基層民政人員，在平時要傳達政令，或是反映鄰里的公共環境美化，都扮演相當重要的角色，由最有親和力的張淵翔擔任民政處長，能夠讓市民與市府的關係零距離，並沿續服務基隆鄉親的熱忱，相信一定能將基隆打造成為亞洲最有愛的城市。