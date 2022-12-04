繼前新竹市長林智堅後，立委蔡適應與即將卸任的桃園市長鄭文燦，近日也爆出論文抄襲，兩人的台北大學博士、台大碩士學位皆遭撤銷。對此，媒體人趙少康除酸他們抄襲對岸是「以敵為師」外，也提到兩人的母校心存厚道，否則民進黨在九合一大選的得票，至少還會掉10個百分點。

趙少康昨（3）日於臉書指出，林智堅、鄭文燦、蔡適應接連爆發抄襲醜聞，如果把國安局長、台大國發所前教授陳明通指導過的碩博士論文全部用電腦篩檢比對一次，一定可以再抓到不少民進黨的「綠抄手」，再查下去，必然屍橫遍、血流成河，「請問蔡英文：民進黨人的道德標準到底是怎樣了？」

另外，趙少康提到，鄭文燦及蔡適應的論文不只抄襲，還抄了民進黨天天要對抗的中國大陸之論文、資料，「這是哪門子的以敵為師？」趙並認為，其實台大及台北大學都心存厚道，因為如果是在選舉期中公布抄襲結果，民進黨的得票起碼還會再掉10個百分點。

「民進黨喜歡惡人先告狀。」趙少康表示，是民進黨人先告國民黨候選人論文抄襲，也是民進黨人老是給國民黨候選人戴親中賣台的帽子，這下子全部都迴轉重傷自己，這也再度證明了牛頓第三運動定律：反作用力等於作用力。