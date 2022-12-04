國3大貨車變換車道不慎4車連環撞4人擦挫傷送醫。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

國道3號南向62.3公里處3日晚間8點多發生一起連環撞車禍，由余姓男子駕駛營業用大貨車，疑似變換車道不慎擦撞由呂姓女子駕駛的自小客車，呂女車輛失控衝向外側護欄又向內側車道滑行，接連撞擊到另外2輛閃避不及的自小客車，整起車禍導致4輛車連環撞，造成2名駕駛、2名乘客全身多處挫傷送醫，警方經過酒測所有駕駛酒測值都為0。

國道警方指出，因為余男駕駛大貨車變換車道未注意，導致擦撞到呂女駕駛的自小客車，該輛車因為撞擊力道過大往外側護欄衝波及到一部自小客後，又滑行至內側車道，導致王男駕駛小客車閃避不及又撞上，整起車禍包含呂女本人及車上一名乘客、王男及車上乘客有全身擦挫傷、膝蓋挫傷等傷勢而送醫，所幸都沒有生命危險。

國道警方呼籲，整起事故原因為變換車道不當，這也是高速公路常見的肇事因素，呼籲駕駛人除使用方向燈外並要注意安全間距，「國道行車不搶道，安全變換有禮貌」。