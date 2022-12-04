"I'd love to have you, man"



Steve Kerr to Alex Caruso after last night's game 😳pic.twitter.com/Ueb8uS2gJJ — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 3, 2022

就算勇士總教練科爾再怎麼敢發言，如此公然招募球員行為，也太無視聯盟相關規定與罰則了吧！根據《Clutchpoints》4日爆料，科爾在昨天勇士119比111擊敗公牛後，直接找上公牛替補後衛「禿曼巴」卡魯索，嘴中竟然說出，「兄弟，我愛看到你加入我們！」擺明就希望卡魯索趕緊跳槽勇士。

如果《Clutchpoints》這個爆料屬實(光從影片當中科爾的嘴型確實看起來很像是說這句話)，那麼科爾恐怕逃不掉聯盟因為公開招募球員違反規定對他罰款，畢竟聯盟近年針對這種違法公開招募行為抓得很嚴，不少球隊高層或總管都曾被罰過款，前湖人總裁魔術強生就曾被罰過。

不過這場比賽卡魯索先發上場，只拿2分、6助攻的不及格數據表現，目前他本季場均5.6分、3.7助攻與2.7籃板，三分命中率3成64，看起來也很平凡，或許科爾看上的是卡魯索積極的防守態度，以及在場上所展現的活力，才會無視聯盟規定這樣做，反正他可以推托是在開玩笑就好！