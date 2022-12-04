新北市長侯友宜高票連任，外界關注小內閣會不會有調整，他今受訪表示，新北市在團隊努力底下，這幾年大家非常用心、用力做事，隨著我們要不斷超越自己，以及隨著環境改變，讓我們做事能夠愈來愈好，內閣一定會做微幅調整後重新再出發，目前相關人事大部分都已底定，等適當時機會跟大家做詳細完整報告。
至於怎麼看目前政壇人士有碩博士論文被撤銷的部分？侯友宜簡短回應，學術的自主以及學術的倫理，這是先進的國家應有的道德與態度。
新北市長侯友宜高票連任，外界關注小內閣會不會有調整，他今受訪表示，新北市在團隊努力底下，這幾年大家非常用心、用力做事，隨著我們要不斷超越自己，以及隨著環境改變，讓我們做事能夠愈來愈好，內閣一定會做微幅調整後重新再出發，目前相關人事大部分都已底定，等適當時機會跟大家做詳細完整報告。
至於怎麼看目前政壇人士有碩博士論文被撤銷的部分？侯友宜簡短回應，學術的自主以及學術的倫理，這是先進的國家應有的道德與態度。
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