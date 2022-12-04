教育部青年署「Young飛全球行動計畫」今年以「數位行動」為主軸，共入選16組團隊、80名熱血青年，依關注議題規畫行動方案，透過線上聯結32國、163個國際組織，執行逾80項在地實踐行動。

青年署在3日舉辦「改變，從行動開始！」年度成果分享會展示今年度議題行動過程及成果結晶，現場審查公布young 飛卓越行動獎等獲獎團隊，績優團隊將可獲得在地深化行動獎金30萬，或赴海外參訪交流國際組織的資格，以鼓勵團隊繼續邁向下一個行動里程碑。

青年署長陳雪玉肯定青年團隊關心SDG永續議題的實際行動力，在疫情影響下，仍堅持一整年的時間，善用數位工具進行交流訪談，將國際組織倡議及推動社會議題的寶貴經驗帶回國內，為台灣社會注入國際議題的能量及活力。

榮獲績優團隊肯定的「語你童行」，致力於推廣本土語言—台語，除了線上訪問西、美、英、香港以及新加坡等國際組織，也實際在臺灣科學節上展攤行動，吸引老中青年齡層，用本土語言進行科普教育，翻轉刻板印象、促進不同世代臺語互動，同時利用機器學習工作坊等新媒體與社群力量，擴散觸及超過3萬人，提升現代人對臺語的認同感，達到本土語言傳承及保護文化資產的目標。

另一隊「月月老酥」，則是透過私密的月月交換日記（Dear Mooniar）計畫，建立安全對話空間，廣納不同族群參與和議題討論，擴增月經照護的支持系統，現場也帶來「月月16型人格」等互動看板，促進月經議題的討論。

青年署表示，本屆Young飛全球行動計畫16組青年團隊，透過與國際組織交流，將海外經驗帶回臺灣加以實踐，讓大眾共同見證在地青年為了改變社會現狀所付出的努力。