外媒昨日報導有澳洲眾議員組團來台展開5天的訪問，外交部今表示，美國愛達荷州州長李睿德(Brad Little)伉儷也在今日抵台訪問，外交部表達誠摯歡迎；李睿德表示，此次率團訪台期待能進一步強化雙方已經十分緊密且互利互惠的夥伴關係。

最近不斷有外賓來台訪問，昨根據《澳洲人報》報導，澳洲眾議員組團來台訪問，包括執政工黨及在野自由黨／國家黨聯盟的聯邦眾議員，一行人將於4日飛抵台灣，外交部也並未否認；外交部今則宣布李睿德訪團一行來台訪問。

外交部表示，李睿德州長及訪問團成員此行將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌，並接受外交部長吳釗燮款宴。此外，也將見證台灣與愛達荷州簽署商機交流暨產業合作備忘錄，進一步深化雙方在相關產業的夥伴關係。訪團另將拜會台中市政府、台北市進出口商業同業公會、台灣區麵粉工業同業公會等機構，並將參訪相關企業拓展商機。

外交部指出，李睿德州長十分友台，曾分別於2011年擔任副州長時率州議會領袖團來台訪問；2019年初任州長時，也將台灣列為出訪首站；上月美國期中選舉李睿德州長順利連任後，即決定再度率經貿團來訪。台灣與愛達荷州經貿關係緊密，2021年我國成為愛達荷州全球最大進口國，過去連續3年也是愛州全球第2大貿易夥伴。本年9月外交部籌組的「農業貿易友好訪問團」訪問愛達荷州時，李睿德州長亦親自熱烈接待。此次李睿德州長率經貿考察團訪問台灣，期待能進一步強化雙方已經十分緊密且互利互惠的夥伴關係。