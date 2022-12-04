美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，美國正處於抗衡中國的關鍵時刻，需要軍事力量，來確保是由美國價值觀而非中國價值觀來訂定21世紀的全球規範。

美聯社報導，奧斯汀在雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）上的演講為1週劃下句點。這星期美國國防部的重心都在談中國崛起，以及中國崛起對美國的世界地位有何意義。

五角大廈11月28日發布年度中國安全報告指出，到2035年，中國將擁有約1500枚核彈頭，但報告並未明說中國希望如何使用這些核彈頭。

昨天美國軍方公開新一代匿蹤轟炸機B-21「突擊者」（Raider），設計目的是為了最好地應對中國快速發展的網路、太空和核子能力。

奧斯汀今天表示，中國「是唯一有意願，而且越來越有能力重塑其地區和國際秩序，以迎合其專制喜好的國家。讓我明白地說，我們不會讓這種情況發生」。

他在雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）舉行的雷根國防論壇上說，五角大樓也對俄羅斯感到擔憂，繼續致力於武裝烏克蘭，同時避免讓衝突升級，演變成美國與俄羅斯的戰爭。

奧斯汀說：「我們不會被捲入蒲亭的戰爭，未來幾年將確定我們與中國的競爭條件。他們將塑造歐洲安全的未來，他們將決定我們的子孫後代是會繼承規則和權利的開放世界，或是面對試圖透過武力和恐懼進行統治的膽大妄為的獨裁者。」

儘管如此，奧斯汀說，在這兩種核子威脅中，中國仍是更大的風險。

奧斯汀說，為了因應那種崛起，「我們正以前所未見的方式調整預算，以應對中國挑戰。在我們這個不完美的世界裡，威嚇確實來自力量」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111204