藝人廖家儀早年頂著「環球中華小姐」光環出道後，跨足電視劇、廣告、主持等領域，2009年她嫁給香港太古集團總裁陳世傑，生下2男1女，過起相夫教子的生活，直到日前才復出拍八點檔，今年46歲的她，私下熱中在社群分享生活，近日她的粉專貼出22歲時的舊照，俏麗短髮配上淑女的穿搭，而《中時新聞網》同時再度曝光她當年參賽火辣造型掀起一陣回憶殺。

廖家儀在粉專貼文透露：「沒有18歲照片～22歲的⋯⋯跟風擺攤好不好」，隨後便PO出2張舊照，一張她身穿頸間繫上蝴蝶結的藍色上衣、配上白色長褲，單手摸頭擺Pose，身材非常纖細高挑；另一張照片，她則換上露肩純白色系洋裝，美人鎖骨和性感香肩一覽無遺，除此之外，廖家儀的雙眼還對著鏡頭瘋狂放電，風情萬種的模樣令人難以忘懷。

照片曝光後，演藝圈星友和粉絲湧入留言區誇讚她的外貌幾乎沒變，男星成潤笑問：「請問跟現在....差在哪？」，鍾欣凌則打上顆愛心力挺：「一樣正啊」，至於粉絲們的留言則寫下：「妳真的都沒變！一樣漂亮」、「這明明是現在的嫰照啊，青春無敵，妳的時間會停止～～」、「妳也曾是美麗的中姐呢」、「記憶中的妳沒變，太甜美了吧」、「wow～～現在的妳有不同的美，我只說實話」、「都沒變真的是天生麗質」。