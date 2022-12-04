衣櫃爆滿該怎麼辦？東海大學「共享一櫃」可挖到寶！環保局表示，二手衣物交流活動即日起至12月25日止，在校內博雅書院穿堂試辦，交換時間為周一至周五，中午12點至下午2點、下午5點至7點，除了交換二手衣物之外，東海大學也響應增設「二手教科書」交換項目。

環保局長陳宏益表示，東海大學是台中市唯二獲行政院環保署環境教育設施場所認證的大學校園，長期致力推動環保、環境教育工作，並呼應聯合國永續發展目標成立「永續發展辦公室」，全力推動全校永續發展與零碳校園願景。

東海大學指出，藉由「共享一櫃」，提升校內「資源循環再利用」風氣，「以換代買」改變購衣習慣，進而推廣二手衣「交換」，透過共享衣櫃，自由交換衣物，把不再需要的衣服放入衣櫃中，讓衣服再利用，降低資源損耗。

另慶祝聖誕佳節，環保局將於12月24、25日加開交流活動場次，將自己不需要的二手衣及教科書捐出，或透過以物易物的交換方式，提高二手物再利用價值。

環保局提醒，民眾參與舊衣回收活動前，應先確認二手衣物沒有破損、泛黃、污漬、起毛球等狀況，經簡單清洗整理後，再送到活動地點，若有其他二手物想回收，也歡迎送至清潔隊循線回收車、北屯清淨園區或寶之林二手物展售中心的二手物銀行，讓資源循環再利用。