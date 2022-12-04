民進黨今年九合一選舉大敗，東華大學民族學系教授施正鋒認為，民進黨在抓戰犯的同時，迄今卻未認真檢討挫敗原因、不檢討自己，也直言敗選的頭號戰犯，就是總統蔡英文。

蔡英文在民進黨慘敗後，隨即於投票日當晚辭去黨主席，她雖強調黨內有許多需深刻檢討反省的地方，但也提到「雖然中央執政很努力」，施正鋒今（4）日於臉書po文指出，在他看來，這是死鴨子嘴硬，不願承認任何錯誤。

施正鋒分析，民進黨在此次選舉仍高舉「抗中保台」，但除了深綠支持者或許會含淚投票，邊際效用已經趨近零；任憑側翼網軍打烏賊戰、潑髒水，則令中間選民厭惡、年輕族群卻步；而百工百業的「肉粽串扈」動員方式，無法由中央貫穿到地方；且欽點的候選人不只沒有特色，人格特質更是不佳，再怎麼樣的人設也沒有用。

施正鋒認為，民進黨此次敗選的頭號戰犯，應是一手壟斷提名的蔡英文。他提到，世界上的民主政黨，不可能坐視黨魁一手把持候選人的產生，雖然陳時中競選總幹事吳思瑤委婉指出，敗選「可能」與提名關係有關係，但民進黨秘書長林錫耀卻以屏東險勝，幫蔡英文沒收初選遮羞，委實有愧創黨的「民主進步」初衷。

施正鋒坦言，雖然新冠肺炎疫情是各國領導人都必須面對的嚴峻挑戰，但蔡政府粉飾太平，忽略紓困弱勢者所感受的強烈相對剝奪，再加上高端疫苗採購疑雲，卻只會怪罪「大環境不佳」，當然會重蹈「討厭民進黨」的覆轍。

施正鋒指出，民進黨落敗的癥結在於蔡英文的權力傲慢，以為連任獲得817萬選民的託付，就豪賭這次選舉是對她的信任投票，她也自知選情不太樂觀，因此說出了「年底選舉結果，決定世界怎麼看台灣人選擇」等話，但涉外議題通常不會是民主國家選舉的主軸，更何況是地方的選舉。