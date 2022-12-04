國立花蓮高工製圖科陳翊安（中）日前在學生技藝競賽「電腦輔助機械製圖」職種摘下金手獎。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮私立四維高中學生徐文儀（右三）與楊舒涵（左三），日前在學生技藝競賽商業類難度較高的「商業簡報」及「會計資訊」職種中，奪下金手獎。（四維高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

學生技藝競賽甫落幕，花蓮學子出類拔萃，其中國立花蓮高工在工業類中，在全台各優秀選手中脫穎而出，奪下3座金手獎、2座優勝，私立四維高中則在商業類中難度極高的「會計資訊」及「商業簡報」職種，雙雙摘下金手獎，實屬不易。

花工指出，此次學生技藝競賽中，建築科林憨少淇與周沐2人，均在「測量」職種奪下金手獎，製圖科陳翊安於「電腦輔助機械製圖」職種，摘下金手獎；另建築科周亭妤與汽車科葛啓越，分別在建築製圖取得優勝第6名，及汽車噴漆獲得優勝第12名的佳績。

花工表示，林憨少淇國中就讀體育班，籃球為其專長項目，後來轉換跑道就讀花工，家人原本擔心課業跟不上，但他清楚自己的目標，課業成績急起直追，維持一定水準，且訓練時遇較困難的題目時，會主動請教老師並重複解題到精熟為止，這次技藝競賽不僅認真填上答案，更再次確證無誤才交卷，即使其他選手都迅速交卷，造成心理壓力，但他還是決定照著自己的步調走，最後奪得金手獎。

周沐曾擔心花蓮的選手在程度上與北部學生會有城鄉差距，但他每天早上風雨無阻騎乘電動車到校練習，直至晚上7、8點才回家吃飯，經努力不懈、堅持到底，最後勇奪金手獎。

陳翊安入學後就認真規畫學習方向，除練習機械製圖，還運用自主學習時間，參加「GoSTEAM自造之星競賽」製作滾珠機關，過程中因他看到其他選手的優秀，回校後更加勤奮練習，遇到難題就多花時間解題、反覆練，臨近比賽時更因不斷畫圖、改圖，甚至在睡夢中夢到自己圖沒改完，嚇得趕快起來改，也因著他的努力，在參賽職種中拿下金手獎。

另，四維高中商資日學程徐文儀與楊舒涵，也在此次學生技藝競賽商業類中，難度較高的「商業簡報」及「會計資訊」職種中，奪下金手獎，2人均感謝學校提供的豐富資源，與師長化身最大的後盾，讓她們能為校爭光，並期許自己能傳承比賽經驗，讓學弟妹未來能再接再厲，明年取得更高的成績。