嘉義一名已婚男子小明（化名）玩交友軟體，與一名女子小花（化名）交往，經常相約發生性行為，還會在對話中細聊性行為的過程，讓小明的妻子氣得向2人提告求償。嘉義地院審結，判2人須連帶賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張，與小明婚後產子後，小明不顧長子才5個月大，竟與小花外遇並交往，且小花也向她坦白2020年3月間曾與小明在一起，同年4月至6月間2人仍頻繁約會見面、發生性行為，顯然嚴重破壞她的婚姻生活幸福美滿，故依法向2人提告求償60萬元撫慰金。

對此，小花稱，小明2020年3月間自稱單身未婚，她開始與小明來往並產生感情交往，同年4月始知情小明有配偶，當時小明聲稱已經與妻子談妥離婚條件等，持續主動追求她，她基於信任才持續與小明交往，未料事後收到小明妻子聯繫，才知情小明根本沒打算與妻子離婚，希望法官能考量她是遭到小明欺騙才與其交往。

小明則稱，他因一時好奇接觸交友軟體，未能掌控與女網友的交往分際，為了懸崖勒馬，在與小花相識兩周後有向對方坦承已婚身分，但又情不自禁犯下一些錯誤，也努力彌補妻子，希望能挽回婚姻。

嘉義地院審理時，法官勘驗小明與小花的對話紀錄，發現兩人在數度在對話中討論性行為細節，對話相當鹹濕，還曾說，「你沒有親親我」、「寶貝」、「我好想你」、「我的慾望大概滿到頭頂了」、「我超濕的喔」等親密對話，故採信正宮說詞，2人關係明顯逾越正常男女交往分際，酌情後判2人須連帶賠償正宮40萬元為適當。可上訴。