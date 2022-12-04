嘉義「花海生活節」將在12月10、11日舉辦，市長黃敏惠今（4）日特別介紹該活動，並邀請民眾一同參與。
黃敏惠今於臉書指出，12月的嘉義市非常熱鬧，於玉山路底舉行的花海生活節只剩倒數1個禮拜就要展開，20公頃花海也開始陸續綻放。
「準備好跟我們一起享受浪漫的花海了嗎？」黃敏惠說明，花海生活節有藝術裝置、獨立樂團、花海餐桌和互動工作坊，要將生活中不同的樣貌呈現在花海中，「怎麼拍怎麼美，現在可以趕快約起來出發去。」
嘉義「花海生活節」將在12月10、11日舉辦，市長黃敏惠今（4）日特別介紹該活動，並邀請民眾一同參與。
黃敏惠今於臉書指出，12月的嘉義市非常熱鬧，於玉山路底舉行的花海生活節只剩倒數1個禮拜就要展開，20公頃花海也開始陸續綻放。
「準備好跟我們一起享受浪漫的花海了嗎？」黃敏惠說明，花海生活節有藝術裝置、獨立樂團、花海餐桌和互動工作坊，要將生活中不同的樣貌呈現在花海中，「怎麼拍怎麼美，現在可以趕快約起來出發去。」
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