晶心科(6533)耕耘RISC-V有成，RISC-V需求在美中晶片戰後持續增溫，有利於帶動第四季營運動能更勝第三季，長線也因為RISC-V是繼X86、ARM之後的第三大CPU指令集架構(ISA)，晶心科已站穩先發位置。

晶心科今年上半年受到總體景氣不佳，營收成長低於預期，所幸有鉅額匯兌收益才讓公司獲利轉虧為盈，且第三季受惠授權金收入回溫以及大陸業務強勁復甦，單季每股獲利5.77元，遠遠超越原先預期，也使得累計前三季每股獲利達每股稅後9.65元。

晶心科在IP產業中的獨特地位，也在2021年發行GDR募資了35億元，財務體質健全。以第四季來說，RISC-V需求在美中晶片戰後持續增溫，加上依照歷史經驗，年底前為傳統認列高峰，單季營運動能有機會更勝第三季。

RISC-V是繼X86、ARM之後的第三大CPU指令集架構(ISA)，且是開源指令集，目前RISC-V國際聯盟目前有超過250個會員，晶心科自2020年起就已經是首席會員，聯盟中還有著名的是美國的「SiFive」及大陸的「平頭哥」。

晶心科於2020年底與美國瑞薩半導體簽訂開發合約並收取授權金，歷經2021~2022兩年的開發，法人預估，有機會在2024年可轉量產，屆時將可收取IC量產後權利金。