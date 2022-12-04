外媒報導北韓10月公開槍決3名16、17歲青少年，其中2人的罪名為觀看及散播南韓電影，另外1人因謀殺繼母被處決。當局稱3人的罪行同樣「邪惡」，還迫使居民觀看處決過程，以儆效尤，讓居民嚇壞了。

垃圾藏有北韓文化秘密。

自由亞洲電台（Radio Free Asia）2日引述2名目睹槍決過程的消息人士指出，北韓行刑隊於10月在與中國大陸接壤的邊境城市惠山市執行公開處決，2名青少年因觀看、散播南韓電影被槍決，另一名青少年因謀殺繼母被處決，三人目測年紀約16、17歲，當局告訴被迫前來觀看槍決過程的居民，三名青少年的罪行同樣「邪惡」。

「他們說：『那些觀看或散播南韓電影、戲劇的人，以及那些謀殺他人、擾亂社會秩序的人將不會被原諒，將會被判處最大刑罰－死刑。』」

居民透露，當局在一座小型飛機場進行槍決，「惠山居民一群一群地聚集在跑道上，當局讓這些青少年學生站在公眾面前、宣判他們死刑，然後立即槍決他們。」

執行槍決前一周，北韓當局才宣布，將會對涉及外國媒體、尤其是南韓媒體的犯罪行為採取更強硬的態度。

近幾年來，北韓民眾盛行透過更易於藏匿的USB隨身碟、SD記憶卡等散播南韓、西方電影、音樂及綜藝節目。走私販最初從中國大陸將隨身碟偷渡進入北韓，後續這些違禁內容便廣為散布。

報導指出，有鑑於此，平壤當局愈來愈擔心南韓文化會影響北韓年輕人，過去幾年來當局隨機抽查民眾的智慧型手機，嚴厲懲處違規者。

消息人士透露，被抓到觀看外國電影的人將會被送到紀律勞動中心，如果是累犯，將會連同父母一起被送到勞改營5年。如果被抓到散播或販售南韓電影，不論是否成年，違規者都可能面臨死刑。

此案中被槍決的2名青少年被抓到在市場販售含有違禁內容的隨身碟，消息人士透露，學生們落入當局設下的陷阱，當局在民間安插間諜，間諜隨後向警方通報有人販賣違禁內容。

一名住在咸鏡北道的匿名北韓居民透露，青少年被處決的消息已經傳開，居民都嚇壞了。另一名消息人士說，「儘管當局嚴密控制及鎮壓以根除反動思想及文化，年輕人仍被抓到偷看南韓電影…因此當局現在透過公開處決展開恐怖統治。」

這名消息人士透露，執法單位已經下令讓被控持有或散播淫穢檔案的人迅速受審，她預測未來北韓公開處決的情形會更多。