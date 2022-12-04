農曆兔年即將來到，塔羅牌老師艾菲爾在臉書搶先曝光兔年12生肖運勢，其中運勢最好的有5生肖，包括生肖牛、生肖蛇、生肖羊、生肖猴、生肖狗、這5生肖明年事業、財運都旺，其中屬蛇的人千萬別放棄外派機會，屬羊、屬狗利創業。

另外，明年運勢比較差的是生肖鼠、生肖龍、生肖馬、生肖雞，在職場上容易遇到小人迫害，不宜太過高調，避免捲入不必要的紛爭中，感情與健康方面則是容易出現損耗、破壞。以下是2023年12生肖的詳細運勢。

▍【生肖鼠】

生肖鼠在兔年將會是非口舌一年，家中長幼容易出現嫌隙，溝通不良，容易吵架，導致親子相處不和睦，家庭成員糾紛多，家中的長輩會給許多無形及有形的壓力，讓肖鼠的人脾氣變得暴躁，無形之中增加人際關係紛擾、生活中是非瑣事不斷，嚴重的甚至涉及官非，各種不順令生肖鼠感到疲於奔命、應接不暇，好在有福德星相助，明年貴人不少，遇到困難都能化險為夷。

▍【生肖牛】

明年生肖牛在整體運勢上算是出色的一年，事業與財運上有八座、偏官等吉星幫助，想要升官加薪則要主動出擊、積極進取，會有不錯的成績出現，而事業上的良好表現，則會化為實質的錢財；今年不宜大動作進行投資，或是有其他高風險的理財行為，容易破財導致債台高築，宜訂定儲蓄計畫為佳。

▍【生肖虎】

生肖虎在明年是露水姻緣、誘惑的一年，事業上只要把握好人際關係，有助於事業發展，如有穩定的對象，也能助一臂之力，並同時帶來財運，但出門時需注意錢財是否有掉落遺失，另外感情方面單身者則要注意身邊的異性是不是無心交往，避免浪費雙方時間。

▍【生肖兔】

生肖兔正逢本命年，整體運勢亦喜亦憂，事業與財運方面，有機會升官加薪，並且獲得口碑及聲望，今年適合凡事事必躬親，有助事業大放光彩，學業也易金榜題名獲取功名，但事業上的人際關係不宜過度強勢，放軟身段才有後路；感情方面最好與剛認識的異性慢慢來，身體健康則要多注意，時常接觸大自然放鬆身心、保養身體，整年適合散心、捐血、洗牙、行善積德緩和本命年所帶來的衝擊。

▍【生肖龍】

生肖龍在明年將會是人際生變之年，要提防被身處暗處的小人迫害，無論在工作職場還是朋友之間的互動，需要格外的謹慎小心，一定要特別注意對方的人品；此外，出外時要注意交通安全，容易犯車關，健康上也容易小病不斷。所幸有太陽吉星來照看，你的男性貴人頗多，可以多向他們請益。

▍【生肖蛇】

生肖蛇在明年將會是驛馬奔馳，奔波的一年，事業上較平順，可全力衝刺，名聲也有望提升，並同時帶來財運，但需注意外派時別因地點太遠而放棄機會；感情方面，如有穩定交往對象，可藉由出遊了解彼此，單身者建議多出外走走，有機會發展戀情。

▍【生肖馬】

生肖馬在明年與本命年相破，事業、金錢、健康都容易出現破壞與損害，平常處事不要太過高調、謹言慎行，以免引人猜忌關注，避免捲入倒楣事、甚至造成牢獄之災；事業如遇波折是非，有吉星緩解、化險為夷，金錢方面容易留不住財，平時就應養成儲蓄習慣、未雨綢繆，感情有機會遇見良緣，但容易遭第三者插足，保持良好健康習慣、定時健康檢查確保健康狀況無虞。

▍【生肖羊】

生肖羊明年正值與太歲相合的一年，整體發展順利無憂，要注意突如其來的是非與小人，幸好得天解轉化，遇事可以大事化小，小事化無，事業與財運方面得吉星三台照臨，從商或自行創業會有不錯的成績，財運則來自正財的收入，如果是為人打工，很有可能會獲得意外之財。

▍【生肖猴】

生肖猴明年將是逢凶化吉、免災的一年，事業將會得到貴人的幫助，事半功倍，感情上和另一半雖會有小爭吵，但只要溝通都能化解彼此心中的矛盾，單身的人會有朋友介紹對象。至於健康方面，生肖猴明年會有一些小疾病，需多注意。

▍【生肖雞】

生肖雞在明年與本命構成相沖，如果已經習慣安穩的生活狀態，那麼今年運勢會動盪，將會引導你踏出舒適圈，無論事業或財運方面，凡事量力而為、處事低調、避免有心人的算計，感情與健康都容易出現損耗、破壞，遇事以平常心冷靜應對，別急著馬上回應而錯失應對良機。

▍【生肖狗】

生肖狗明年將會是貴人相助，晉升的一年，事業運非常旺，如想要創業或跳槽將會有不錯的發展，就算遇到瓶頸，職場上的夥伴也會幫助度過難關，健康方面也沒大問題，唯單身者較難發展新的戀情。

▍【生肖豬】

生肖豬在明年將會是親力親為，堅強的一年，事業上只要肯努力就會成功，切勿想一步登天，感情方面和另一半的關係非常穩定，但單身者不要急於脫單；健康則因工作上凡事親力親為，恐因加班太多身體吃不消。