超級危險！臉書社團今貼出一段影片，只見男子騎機車行經高雄小港區中山四路時，坐在前方的孩童，手卻放在機車把手上，做出疑似催油門動作，男子的手放則是在後照鏡上。警方表示，此舉已構成危險駕車行為，將最高可罰2萬4000元。

臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」今天貼出一段影片，畫面中見一名身穿紅衣外套的男子騎機車載了一名孩童，行經小港區中山四路，坐在前方的男童，卻是把手放在機車把手上，做出疑似催油門動作，而男子卻是把手放在後照鏡上，短短6秒讓人看了捏把冷汗。

對此，轄區小港分局表示，經查地點確實在小港機場前，為中山四路南下機車專用道。經查影像中駕駛給兒童控制機車油門的行為若屬實，將依違反《道路交通管理處罰條例》第43條1項1款以其他方式危險駕車舉發，處新台幣6000元至2萬4000元。

警方也呼籲，民眾行車請遵守交通規則及秩序，切勿有不合乎規定的駕駛或騎乘，除可保障自身安全，也不會波及到他人，以避免發生事故。