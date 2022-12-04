女星孟耿如昨（3）日在社群媒體上抱怨黃子佼熱愛工作，平時育兒責任都落在自己身上，對此藉由發文宣洩情緒，對此，黃子佼也在第一時間留言回應，晚間也再度親上火線開直播回應，目前已經和孟耿如聊過「我們好好的」。

黃子佼昨（3）晚再度針對老婆早上的發文開直播做出回應，一開始他表明在貼文發出後收到來自各方的關心及建議，坦言這些道理自己都知道，也自認確實有做不好的地方，之後他也解釋，工作滿檔的他已經盡力安排行程，分擔照顧孩子的時間，也表示有些工作是在懷有孩子前接的，甚至有些工作基於過去長輩對他的照顧，當他有機會回報時就需接下。

然而，他有向老婆喊話，希望她「不要逞強」鼓勵她發洩情緒，且幸運的是兩人所聘的保母非常好，能夠幫助他們協調時間，希望老婆可以趁這機會去處理工作或是去紓發壓力，他更在留言區求助網友：「各位反而要幫我勸她別逞強。有時候我拜託她補眠。求的。然後故意不叫她，讓她多睡她還會生氣」。

另外，黃子佼表示，已經與老婆溝通過了「放心我們都好好的，剛剛還在聊火鍋呢哈哈哈」感謝外界的關心，影片曝光後，網友也留言鼓勵夫妻倆「新手爸媽辛苦了！都是必經過程加油」、「天下父母心！父母難為啊..你們都辛苦了，甜蜜的負荷真的沒有這麼快樂…加油」、「這都是在磨合，但我感覺到滿滿的愛，佼哥跟耿如都很棒～」。