【愛傳媒簡秀枝專欄】戰爭來了，古今音樂人如何回應？ 12月2日土洋音樂人齊聚台北中山堂，以《天鵝之歌》等3首經典曲目為戰爭的猙獰作了回應，大家希望以音樂撫平戰火無情，在紛亂的時局中，為聽眾建構平靜心靈，同時祈求上蒼，賜予平安喜樂。

2日音樂會的曲目包括：

1、帕特 (Arvo Pärt，1935-）《天鵝之歌》

2、艾爾加 (Edward Elgar, 1857-1934) 《E小調大提琴協奏曲》

3、蕭斯塔科維契 (Dmitri Shostakovich, 1906-1975) 《第五號交響曲-革命》

擔綱演出這場音樂會的是來自愛沙尼亞的新銳指揮家米哈爾．格列茲（Mihhail Gerts，1987-）帶領TSO(台北市立交響樂團），丹麥的大提琴手安德瑞斯．布蘭德里德（Andreas Brantelid，1984-），帶著315歲的經典老琴，把英國作曲家艾爾加（1857-1936）的《E小調大提琴協奏曲》，拉得如痴如醉，為戰爭的猙獰，作了無言的控訴，發人深省。

這是2022 年TSO名家系列的重頭戲，受到疫情影響，不但演出音樂家作了更換，TSO的首席指揮伊利亞胡·殷巴爾 （Eliahu Inbal，1936-）續任後又提前中止任期，讓TSO的士氣與戰力都受了影響，目前借助國際人才，撐過寒冬。

沒有伊利亞胡·殷巴爾的TSO，氣勢果真弱了一大截，昨晚中場，甚至有人在問，是否是TSO的二軍出場，樂友對於首都樂團，期許殷切，值得好好重整，以迎接疫後再起。

然而，國際戰火自今年2月烏俄戰爭爆發，迄今已將近10個月，尚未停歇，戰場雖在遙遠的歐洲，但對全世界，還是造成深遠影響，尤其戰爭所帶來的殺戮，對於人性的泯滅、文明的破壞，令人不寒而慄，台海對峙，台灣常被拿來比擬烏克蘭，感受亂火的心情，更加深刻。

於是，大家不禁會問，如果遠方有戰爭，該如何回應？

影像藝術家如張乾琦一馬當先，4度進入戰地，捕捉第一手鏡頭，而音樂家必然透過作曲、演出，抒發心情，音符，成為音樂人的重要載體，展開自我情緒的抒發，同時也對天地間所有生命，寄以關懷，從音符記錄與演奏出的樂章，彷彿是對無情戰火的終極應答，甚至是警惕世人。

2日的音樂會，還是在86年歷史的中山堂，陳舊老邁的音樂廳，回憶特別多，據說，最具有黑膠唱片的音色，老一輩樂友還是回味無窮。

來自愛沙尼亞的35歲指揮米哈爾．格列茲，盛裝登上指揮台，首先他以作曲家帕特的管弦樂作品《天鵝之歌》，拉開序幕。同樣出生愛沙尼亞的的帕特，喜歡以極簡風格寫曲，《天鵝之歌》就是明顯例子，純淨氛圍中，營造出心靈的平靜。

《天鵝之歌》，本身就是一首美麗的作品，也是帕特在他20多首管弦樂作品中，屬於非常後期的作品。該曲其實是告別的象徵，然而，每個結束，都可能是另一個全新的開始，始終萌發新希望。

外表俊秀的米哈爾．格列茲的肢體動作，十分靈巧，細緻明確的手勢，讓指揮棒在揚抑起落間，讓音樂傾洩而出，具有十足療癒功效。

第一次應邀來台擔任樂團指揮，他雀悅不已，喜歡東方文化與台式茶飲，面對場地的陳舊與樂團鬆散，並不為意，他以有限的時間，作最大可能的發揮，表現可圈可點。

英國作曲家艾爾加《E小調大提琴協奏曲》是音樂會的亮點，該首作品，一直是世人最喜愛的大提琴協奏曲之一，艾爾加當年在歷經「第一次世界大戰」，深刻體會到戰爭對於人類社會帶來慘痛的創傷，之後他有感而發，以戰爭感受為題，寫下該作品。

該樂曲內涵深厚，悅耳動聽外，背後還有故事性，1965年由英國大提琴家杜普蕾 (Jacqueline du Pré, 1945-1987) 成功演出該曲，並作錄音，深刻留住大家的記憶，半世紀以來，杜普蕾的經典版本，一直無法被超越。

布蘭德里德使用的大提琴，是史特拉迪瓦里邦尼.黑格 (Boni-Hegar）大提琴，於1707年製作，迄今已315歲，目前由挪威藝術收藏家克里斯汀・斯維斯 （Chris-ten Sveaas) 擁有，慷慨出借，讓老琴的絕美音色，分享台灣樂友。

早在1998年，才14歲的布蘭德里德，就曾挑戰過廣受世人喜愛的《艾爾加：E小調大提琴協奏曲》，詮釋得有模有樣，成為他出道的成名曲。24年後重拉舊曲，有著更多歷練、感悟，音色更豐富醇厚。

一開始，大提琴獨奏聲起，不只艾爾加喪偶、厭戰的作曲初心被勾起，杜普蕾的悲慘記憶，也如影隨形，讓樂友百感交集。TSO樂團像脫韁野馬，激烈高亢，成為對比，彷彿重現戰火蹂躪中，戰場上無語問蒼天的孤寂士兵，感人肺腑。

該作品在1919年首演並不成功，但好作品絕不寂寞，昨晚慕名而來的音樂饕客不少，逾百年的時間積澱，倍見醇美悠揚。

至於蕭斯塔科維契的《D小調第五號交響曲-革命》，表面聽起來朝氣昂揚、歌頌革命，實際上藏著對於極權統治的無奈，標示民眾渴望自由的內心之戰，期待告別惡夢、結束戰爭、讓一切重生。

布蘭德里德在大曲之後，給了兩首安可曲：第一首是葛拉祖諾夫（Alexander Glazunov，1865-1936）的《吟遊詩人之歌，作品71》

（Chant du Ménestrel, Op. 71）。第二首則是巴哈（Johann Sebastian Bach ，1685-1750）的《G大調第一號無伴奏大提琴組曲，薩拉邦德舞曲》（BWV1007: Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007, Sarabande），讓全場樂友沈醉其中，果然名持加持，柔美優雅，再現靈魂高度，布蘭德里德的匆匆台北行，留下動人的最後回眸。

下半場蕭斯塔科維契的《第五號交響曲》讓TSO好像找到自信，活力倍增，隨著樂章，時而鏗鏘有力，震天價響，時而低沉喑啞，如泣如訴。

蕭斯塔科維契在其歌劇作品《穆森斯克郡的馬克白夫人》(Lady Macbeth of Mtsensk) 大獲成功之際，卻遭受蘇共當局的大肆批判而遭到禁演，當時連同其他作品，也無人敢再公開演出，因此蕭斯塔科維契再也沒有創作過歌劇，但為了能通過當局審查，他必須重新塑造他的音樂風格。

《第五號交響曲》正是蕭斯塔科維契首次以新的音樂風格，呈現出的新作品，表現力極佳、量能十足，尤其為了迎合當局，同時也要保持藝術創作的真誠，所以在其作品當中，充滿了暗示和雙重涵義等隱晦手法，倍見功力與苦心。

蕭斯塔科維契不愧是大時代中的奇才，也許生不逢時，讓他在創作路上，倍受高壓打擊，煎熬苦難幾乎跟隨著他一輩子，但何嘗不也是生正逢時，那樣不自由、不人道、不被尊重的環境，更造就了他孤臣孽子，不平之鳴的千古絕唱，令後輩晚生衷心感佩與禮讚，珍視肯定之情，與日俱增。

選舉方歇，但街頭喧嘩未除，兩岸話題不斷，國際戰事打打停停，這是一個不平靜的時代，在中山堂的老建築空間，聆賞首都樂團的演出，40歲不到的兩位國際音樂新銳，帶來的經典曲目，訴求著戰爭、和平、希望、夢想，是物超所值的精神饗宴，只是，天災人禍的歷史，總是一再重演，平安喜樂的道路，何其迢遙！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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