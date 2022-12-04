他闖紅燈過馬路 警攔查全身抖不停 一掏口袋掉這東西巴比Q了（蘇育宣翻攝）

高雄一名43歲的陳姓男子疑因精神恍惚行走在馬路上差點與車輛發生擦撞，員警發現後將他帶至路旁，發現竟是轄內列管的毒品人口，曾多次持有毒品遭逮，陳男為了證明自己沒有攜帶違禁物時不斷發抖，在清空口袋的過程中不慎將海洛因(含袋重0.36公克)抖出來掉在地上。警方訊後依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局內惟派出警員于文仲於12月1日晚間執勤結束返所途中，在派出所前發現陳男走路搖晃差點肇事，還想要闖紅燈穿越馬路，立即趨前攔下帶到派出所前進行盤查。員警後續發現，原來是「老朋友」。精神恍惚的陳男看到員警後也整個驚醒，但疑因心虛緊張、全身不停顫抖，還自稱因為吃安眠藥才會走路搖晃。但員警在盤查過程中發現異狀，喝斥：「我看到你口袋的塑膠袋了！」，但男子為證明自身清白，卻不慎從口袋裡掏出含有海洛因毒品的分裝袋，經檢測屬一級毒品反應。

鼓山警分局長蔡鴻文呼籲，毒品犯罪向來是各類重大犯罪淵藪，對於社會秩序傷害甚鉅，破壞民眾安居樂業的居住生活，警方除將持續嚴厲查緝掃蕩外，更將強化向上溯源偵辦，以求徹底刨根毒品上游淨化治安。民眾如發現居家生活環境周遭有受毒品危害，亦可善用警民友善通報網，通報警方前往肅清查緝。★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！