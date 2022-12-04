極端組織伊斯蘭國（IS）今天聲稱，巴基斯坦駐阿富汗喀布爾大使館的攻擊行動是他們所為。巴基斯坦譴責說，這是一次「暗殺未遂」行動。

法新社報導，阿富汗首都喀布爾（Kabul）昨天發生的這起攻擊事件，造成一名安全人員受傷。

監看聖戰士網站的賽德情報集團（SITE）引述一項聲明指出，伊斯蘭國的地區分會表示，是他們「襲擊了叛教的巴基斯坦大使和他的警衛」。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）稱這是對巴基斯坦大使的「暗殺未遂」行動；他要求展開調查。

喀布爾警方發言人表示，安全部隊掃蕩附近一棟建物後，逮捕一名嫌犯，並起出兩件輕武器。

強硬派伊斯蘭主義團體塔利班（Taliban）去年8月接掌阿富汗政權後，雖然巴基斯坦並不承認塔利班政府，但仍維持駐喀布爾大使館的運作，並完整執行外交任務。

一名使館官員告訴法新社說，一名單獨行動的攻擊者「在屋舍間找到掩護後，就開始開槍」，所幸大使和其他工作人員都安全無恙。

阿富汗外交部發言人強烈譴責這次的攻擊行動。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111204