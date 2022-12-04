199元早鳥優惠。(大倉久和大飯店提供)

「桃花林黃湯曼波魚翅佛跳牆」榮獲媒體年菜評比金賞。(大倉久和大飯店提供)

「桃花林御製八寶飯」外型精美，用料扎實，送禮自用兩相宜。(大倉久和大飯店提供)

再一個多月就是農曆年了，年菜大戰開打，深具日系風韻的大倉久和大飯店推出「瑞兔迎春年菜外帶」，內容包括甫於媒體年菜評比奪下佛跳牆類金賞殊榮的「桃花林黃湯曼波魚翅佛跳牆」等9道海陸珍饈，1月8日前預購付清，可享年菜組、佛跳牆及蘿蔔糕9折早鳥優惠。

桃花林料理團隊由新任主廚王建榮帶領，王主廚擁有豐富粵式及中華料理經驗，其料理保留傳統精髓，用創新方式呈現。今年推出外帶「瑞兔迎春年菜組」，集結各色海陸大菜，以桃花林獨有的新派粵菜風貌打造適合闔家分享的外帶美味。

其中最推薦的就是獲得媒體今年年菜評比佛跳牆類金賞的「桃花林黃湯曼波魚翅佛跳牆」，湯頭嚴選老母雞、玉米雞、赤肉、排骨、豬腳、火腿、干貝等長時間炆火燉煮，加入曼波魚、海參、干貝、鮑魚、魚翅、北菇、豬腳等山海珍饈，湯頭集精華之大成，鮮腴滑口。

「蟹粉明蝦炆伊麵」以「鮮上加鮮」的概念呈現，濃郁飽滿的蟹粉醬汁，鋪滿鮮甜的大明蝦，再澆淋醬汁，蟹粉與明蝦巧妙融合，非常下飯的一道料理。其他還有加入紹興酒化龍點睛的「慢燉炆火無骨牛小排」、皮脆肉鮮的「杏片脆皮雞」、「桃花林富貴大拼盤」、「豆瓣香淋龍虎斑」、「經典海鮮二路羹」、「荷香麻油雞米糕」及紅豆年糕，1月8日前預訂付款享15199元早鳥優惠，加贈馬可威廉紅酒一瓶，再享「桃花林御製八寶飯」200元及「黃金泡菜」200元加購優惠。

此外，主廚力薦今年獲得甜鹹點類金賞肯定的「桃花林御製八寶飯」，嚴選口感Q彈的圓糯米，不添加傳統豬油製作，並以綿糖提升口感；紅豆沙則是使用屏東萬丹紅豆製作，綿密潤口，上方鋪滿杏桃、無花果、黑棗、雞心棗、奇異果、鳳梨，清甜豆沙與奔放熱帶果乾酸甜交織、相得益彰。「御製八寶飯」外形精緻如法式甜點，用料扎實，每條380元冷凍出品，在家覆熱即可輕鬆享用，送禮自用兩相宜。

年節時刻，如果想體驗道地日本風味，館內山里日本料理由來自東京大倉的總料理長藤村真廣率隊掌杓，推出「新年御節料理」。二段重的木盒中，每一道料理皆蘊含大和民族飲食文化的美意還有對來年的祝福，「海老艷煮」以蝦的長鬚與代表謙遜的彎腰姿態，象徵長壽；「鮑魚味噌漬」藉生命期長的鮑魚，同樣象徵長壽的祝福；日本新年一定會吃的「伊達卷」，因形似古代書卷，意味成就知識提升；「沙丁魚蜂蜜煮」則是盼五穀豐穰，物產豐收；「蓮藕」蘊含清淨不穢的美意。此外，在台灣象徵大吉大利的柑橘，放在御節料理中，則以其形似陀螺的外形，勉勵來年勇往直前，裡面裝滿「五色膾鮭魚卵」寓意子孫繁盛。「新年御節料理」每套7800元，即日起至12月24日開放預訂。