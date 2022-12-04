曾在眾多港片扮醜的資深女港星余慕蓮，在周星馳電影《整人專家》扮演「大傻」成奎安的前妻、富太太，最後還跟周星馳索吻，留給觀眾深刻的印象。兩年前因肺纖維緊及住院，期間一度傳出病情不樂觀，歷經半年治療搶救撿回一命，余慕蓮充滿感恩，「我根本很怕沒機會出院，因為做了大手術，還被插管治療。」

康復後的余慕蓮很重視養生，高齡85歲的她不久前出版自傳《我是一條豆角》，大受好評獲，近日有港媒到她家中專訪，驚見牆上掛著2大幅個人美照，余慕蓮也不藏私拿出一張黑白穿泳裝美照，當時的她身材曼妙，相貌標緻，她不好意思的說：「我也年輕過。」

余慕蓮雖然在電視劇中扮演醜女，形象深植民心，不過她的年輕時的異性緣相當好，有不少追求者，但因為在單親家庭長大，所以對婚姻有陰影，下定決心拒絕所有追求，終身不婚。

余慕蓮在經典港劇《楚留香》、《神雕俠侶》、《射雕英雄傳》、《天龍八部》等劇都有演出，雖然多為配角且不夠美豔，卻也都是不可或缺角色，在許多觀眾心中留下不可抹滅的印象。