高雄師範大學3日包下EMU3000新型火車前往台東舉行「大會師」，特別選擇到今年9月受到強震攻擊的池上，送高師大最暖意的關懷，現場也有近50個攤位迎接高師大，讓高師大的校友及家屬，能夠一起提振地方經濟。高師大校長吳連賞將於明年退休，這次大會師對吳連賞來說，就像是「畢業旅行」般的別具意義。

此次活動邀集了高師大組發、事經、文創、經學、美術等15個系所的校友參與，大家在包車的車廂內不亦樂乎，有街頭藝人、耶誕趴、吉他走唱、辣妹鋼管，更逾50支薩克斯風的精彩演奏，一路從高雄玩到台東。

高雄市校友會理事長王東進表示，這次大會師活動會選擇9月份曾遭震災的台東池上，別具意義，希望送關懷到災區，展現高師大對社會的關懷，因此特別委請池上鄉鄉長當選人林建宏先生，規畫連串的提升在地經濟的活動，包含打造一個專屬的958創意市集，總計50個攤位。

吳連賞表示，大會師活動不只是旅遊，更是別具意義的活動，有效凝聚全體校友向心力，可說是高師大校務推展的最大助力。今天包下了整列自強號火車，應該是全國大學校友會的首創，有效團結高師大各學院及各學系，再次展現出全方位的凝聚力，尤其籍此機會與台東縣校友會交流與互動，其意義至為重大。