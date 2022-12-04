《人民日報》報導，神舟十四號3名太空人已完成全部既定任務，將於今（4）日晚間乘坐神舟飛船返回大陸內蒙古的東風著陸場。據了解，當地晚間氣溫可能低至零下15度，將是大陸載人航天工程首次在夜間嚴寒天氣搜救太空人。

據中國載人航太工程辦公室消息，神舟十四號、神舟十五號太空人乘組2日晚間進行交接儀式，移交了大陸太空站的鑰匙。這是大陸太空人乘組完成的首次在軌交接，大陸太空站正式開啟長期有人駐留模式。

報導指出，東風著陸場立足最困難、最複雜、最寒冷、最黑暗情況，制定飛船跟蹤測量方案、返回艙搜索回收方案、太空人現場救援方案等。當地直升機搜救分隊、空運機動搜救分隊、地面搜救分隊、著陸區周邊民兵分隊等各方搜救力量已經就緒，做好迎接神舟十四號飛船返回的各項準備工作。

央視新聞客戶端報導，神舟十四號飛行任務是大陸太空站建造階段第一次載人飛行任務，任務期間，太空站經歷9種組合體構型，實施5次交會對接、3次分離撤離、2次轉位、3次出艙，全面完成以天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙為基本構型的大陸太空站建造，建成國家太空實驗室。