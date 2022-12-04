吳怡農捲黑道風波！綠營學位爭議連環爆 蘇貞昌回應了

行政院長蘇貞昌4日在交通部長王國材及彰化縣長王惠美等人陪同下，出席彰化「扇形車庫啟用100週年慶祝活動」，外界關注內閣改組、黨籍民代撤銷學位、陳明通去留等問題，蘇貞昌表示，民進黨敗選各界很多指教，強調每張選票代表選民期待，應該聽取各方意見，誠懇、嚴謹來檢討。

九合一選舉民進黨大敗，遭總統慰留的行政院長蘇貞昌4日現身彰化，面對媒體提問謹慎回應，包括外界質疑吳怡農背後有黑道派系、陳明通去留、還有民進黨籍縣市長學位接連遭撤銷問題，蘇貞昌四兩撥千斤，僅表示要聽取各方意見。

蘇貞昌表示，民進黨敗選後，社會各界有很多的指教，但每一張選票也都代表選民的期待，認為民進黨要好好聽取各方的意見，很誠懇的、嚴謹的來檢討，各方意見都應該好好的考量，好好的處理。

另外近日包括桃園市長鄭文燦、綠委蔡適應等學位遭撤，黨內傳出要求國安局長陳明通下台負責；蘇貞昌則回應，學術問題交由學術機關處理，每個人就自己的情勢也會有所判斷，就依據相關的程序來處理，他都尊重。