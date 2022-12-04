一名女網友表示，男友把過世的前女友刺在左胸口紀念，刺青逼真程度讓她無法直視，某次兩人做愛時，男友的胸靠近她的臉，導致她和前女友「對視」，她當場暴怒喊「走開啦！你的刺青很噁心」，男友也氣得打她一巴掌，令她難過地說，「這段感情我真的很辛苦」，並將其PO上網尋求網友意見，多數人勸她分手說，「會打人一律分手」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，男友和她交往前曾問是否在意他身上有刺青，當時她表示，有刺青的男生很帥，自己也有刺青的念頭，並問男友刺了什麼，豈料男友說「我把前女友刺在左胸，我很愛這個女生，她已經過世，所以才想用這方式紀念」。

原PO表示，當下覺得很傻眼，但看到男友哀傷的模樣，不忍心多說什麼，男友接著脫掉上衣露出刺青，看得出刺青師傅技術高超，把前女友神韻刺得很逼真，讓她每次看到男友赤裸上身時，都不敢直視。

原PO說，就連和男友做愛時，都覺得被前女友的雙眼盯著，最近某次兩人「翻雲覆雨」時，男友的胸靠近她的臉，她和前女友「對視」，讓她暴怒說「走開啦！你刺青靠我很近很噁心」，對方「直接收工」，下秒打她一巴掌說，「妳很不尊重我前女友」。

原PO表示，事後男友跟她道歉，她提出雷射去除刺青的要求，但男友有些猶豫，她心寒地說，「這段感情我真的很辛苦，居然要跟過世的前女友爭寵，怎麼會變成這樣？」

貼文曝光，網友紛紛勸她分手，「就分啊！有什麼好考慮的，都動手了」、「這種還不分？會打人一律分手」、「會動手還不分，是想被打死然後也被刺在胸前嗎？」、「妳農曆七月是怎跟妳男友過的？」、「真的不懂怎會想刺肖像來紀念，更何況是男女朋友而已」、「笑出來，能想像你們歡愉時候妳看到他的刺青，那真的不舒服」。