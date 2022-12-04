「喜臨海陸珍味宴」吃得到經典年菜「手路獅子頭」。(百崧食品提供)

「喜臨海陸珍味宴」菜色「香滷牛肚」，鹹香唰嘴。(百崧食品提供)

「喜臨海陸珍味宴」菜色有古早味台式「網西蝦卷」。(百崧食品提供)

再過一個多月就要迎接農曆年了，不少婆婆媽媽們喜歡去傳統菜市場採買年菜，不僅方便、高CP值，傳統市場裡熟悉的人情味也是吸引婆媽們固定去採買的原因。從傳統市場起家的「百崧食品」，推出應景的「喜臨海陸珍味宴」年菜組合，主打美味菜色、實惠價格，搶攻婆媽市場。12／31前訂購可享早鳥優惠價，5菜2湯1甜點的年菜組合，最低只要2288元就能輕鬆入手，一道料理不到300元。

「百崧食品」創立於1997年，在傳統市場賣手工丸子起家，以不斷研發出新口味、新商品滿足消費者需求。近年來陸續推出和牛丸、紅燒牛肉湯、韓國泡菜、韓式年糕、低溫烘焙的果乾等系列料理，成為傳統市場裡的食品業界優質楷模。

農曆年將近，業者應景推出外賣冷凍年菜「喜臨海陸珍味宴」，適合6至8人共享，內容包含人參烏骨雞／元氣蟲草黃金雞2選1、頂級佛跳牆、網西蝦卷／網西蚵卷／網西肉卷3選1、椒麻鳳爪／醃燻鳳爪2選1、麻油猴菇／麻辣猴菇2選1、獅子頭、香滷牛肚／麻辣牛肚2選1、綜合包心圓，5菜2湯1甜點定價2500元，預購至明年1／10，12／31前預購可享優惠價2288元。