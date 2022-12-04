一名女網友最近租了一間一個月6000元的套房，沒想到住進去後浴室排水孔一直飄出沼氣般的惡臭，家人形容像狐臭味，導致洗澡都要憋氣，試過很多方法都沒用，讓原PO崩潰想毀約搬家，對此內行網友表示，原因可能出在管線沒設存水彎，導致臭氣都衝上來。

一名女網友日前在Dcard指出，當初在看房時就有發現套房裡有沼氣臭味，但以為是關窗不通風導致，沒有太在意，加上月租只要6000元，比附近接近上萬的套房便宜，因此立馬簽約。

但入住後卻是惡夢的開始，原PO說，洗澡時發現臭味是從排水孔飄出來的，狂倒兩瓶清潔劑也沒用，請房東幫忙處理也未改善，搞得她洗澡都要憋氣，常常開窗戶通風，就連家人來套房看她時也有聞到，形容像狐臭味，甚至有次在床上吹頭髮，突然被浴室飄來的臭味臭到反胃想吐，目前只能暫時用抹布蓋住排水孔，很煩惱要不要毀約搬走。

對此，網友紛紛留言：「頂多就是收走一個月押金，快逃吧」、「去買可以隨時開關的排水蓋，我家都是用那種的」，其中有內行網友解釋，排水孔之所以有惡臭，原因是管內設計不良，沒有設置「存水彎」，造成只要風大就會有臭氣跑上來，「可在排水口裝置防臭排水器，妳要確定可以改還有深度，可能會破壞原有設計，怕到時候房東找麻煩」、「也可能它的存水彎因為建物老舊和地震造成破管，根本沒有水導致臭味暢通無阻」。