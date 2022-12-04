越南籍的范姓移工2日晚間因闖紅燈遭攔查，鳳山分局員警一靠近便聞到撲鼻而來的酒氣，范男也毫不猶豫地坦承有喝酒才上路，經酒測後酒測值為0.58；不過范男剛來台4個月，是特意來高雄面試新雇主的，這遭酒駕被逮後，不但無法找工作，也會被判刑，更嚴重的是要面對依法廢止聘僱許可及限期出境的窘境。警方依公共危險罪將范男移送，范男肯定也悔不當初。

入境4個月的范姓移工為了面試新雇主，特意跑來高雄先投靠在朋友家，與朋友久別重逢，不免小酌幾杯，但范男酒後卻騎車上路，還大喇喇地闖紅燈，遭到員警攔查。

員警靈敏的鼻子一聞就聞出范男濃厚的酒氣，范男雖全程不發一語，但用點頭坦承自己的確有喝酒，面對酒測也毫不閃躲。

經酒測後酒測值為0.58，依公共危險罪送辦，但事情可沒那麼簡單，范男因為為外籍移工身分，等待判刑期間不但無法尋找新工作，也可能面臨廢止聘僱許可，且有官司在身，范男也將會被限期出境，真的是得不償失。

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