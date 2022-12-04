巴西在小組賽最終戰0比1輸給喀麥隆，受傷而在場邊觀戰的前鋒內馬（Neymar）相當憤怒，巴西錯失數次進球機會，內馬氣得把帽子摔向地上。內馬在對戰塞爾維亞時腳踝扭傷，好消息是他傷後首度參與練球，有機會在巴西16強賽回歸（對戰韓國）。巴西在內馬受傷之後的兩場小組賽只踢進1球。

Neymar furious after a Brazil missed chance. pic.twitter.com/91vLGMKJeW — ⋆𝗡𝗲𝘆𝗺𝗼𝗹𝗲𝗾𝘂𝗲 🇧🇷 (@Neymoleque) December 3, 2022

本屆世足沒有球隊3連勝晉級，法國、西班牙、葡萄牙、巴西在小組賽最終戰全數落敗，他們都是晉級壓力很小，保留實力的策略相當明顯。現任球評的澳洲退役球員佛斯特（Craig Foster）說：「這很瘋狂，我從沒見過這種事，最後一輪的多場賽事充滿戲劇性。這是世界盃，這完全是瘋狂的。」

第一支有機會全勝晉級的是法國，結果他們讓大批主力輪休，以為至少可以踢平突尼西亞，直到被進球之後才緊急換上部分主力。他們沒在世足輸過突尼西亞，但不該破的紀錄也被破了。

西班牙開賽之前已經得知強敵克羅埃西亞落居F組第2，接著西班牙意外敗給日本，讓出E組龍頭以第2名晉級，將可對上F組第1的摩洛哥，把較強的克羅埃西亞留給日本。

葡萄牙輸球照樣是小組第1名晉級，面對死力作戰的韓國，葡萄牙還是守得不錯，直到傷停補時才鬆懈下來被韓國踢進致勝球。結果烏拉圭淘汰，對於葡萄牙沒有多大影響。

巴西是最後一支有機會全勝的隊伍，同樣沒有全力作戰而輸給喀麥隆。雖然有球迷對此相當不滿，不過參賽球隊的目標本來就是奪冠，從小組抽籤以來自然處處都充滿著算計。