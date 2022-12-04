被稱為「登山女神」的29歲登山運動員曾格爾，日前宣稱以13小時無氧攻頂Manaslu(馬納魯斯峰)，創下世界紀錄，雖然陸續曬出GPS以及登頂影像，但台灣登山界和民眾普遍不採信她的說法，募資專案10月16日就已被平台凍結，昨(3日)更直接公告將募資計畫轉為結束，並強調贊助者可在期限內全額退費。

根據挖貝平台12月2日更新公告指出，因10月12日起陸續接獲贊助者對「曾格爾8000米集氣計畫」提出質疑，已於10月16日暫時贊助功能，並列出4點聲明如下：

1.由於截至目前為止事實仍未能辨明，專案將維持凍結狀態，並自2022/12/3 起直接轉為結束，不再開放贊助。

2.提案者仍可透過本專案頁面更新相關訊息與說明，以釐清相關質疑。

3.為確保贊助者的權益不受影響，若對專案有疑慮的贊助者，均可於2022/12/31（含）前來信挖貝信箱取消贊助，平台將全額退款。

4.若於其後有更新事證，平台亦保留延長贊助者考慮期或直接就本專案進行退款的權利。挖貝平台將會持續追蹤此專案，更新訊息將同步揭露於專案平台公告。

挖貝平台針對曾格爾八千米集氣計畫列出4點聲明。(圖/挖貝 官網)

特別要注意的是，聲明中的第3點提及，贊助者需留意得在2022/12/31（含）前寄信給挖貝平台，聯繫退款事宜，若有相關需求，千萬別讓自己的權益睡著了。