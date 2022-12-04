「世界霹靂舞爭霸戰」在日本沖繩登場，台灣代表隊「亨泰舞團」3日晚間出戰。（江啟臣提供／陳淑娥台中傳真）

擁有超過30年歷史的「世界霹靂舞爭霸戰」(Battle of the Year，BOTY) ，12月在日本沖繩重啟比賽，來自台中的台灣代表隊「亨泰舞團」3日晚間出戰，在8強戰中不敵地主日本隊，雖敗猶榮。

本屆BOTY共吸引全球13支勁旅，台灣代表隊由「亨泰舞團」取得，亨泰舞團是繼2017取得「BOTY全球第4名」後，再度叩關世界霹靂舞比賽的最高殿堂，於昨晚出戰，立委江啟臣也親臨現場觀戰，替台灣健兒加油。

「世界霹靂舞爭霸戰」在日本沖繩登場，台灣代表隊「亨泰舞團」3日晚間出戰，立委江啟臣前往觀戰。（江啟臣提供／陳淑娥台中傳真）

江啟臣表示，今年「亨泰舞團」成員來自全國各地，尤以新北市、桃園市最多，儘管團員們心中有夢想追，卻因為經費問題一度決定放棄，在統整民間資源後，各界共同集資讓選手們得以無後顧之憂全力拚戰，為台灣爭取榮耀。儘管此次在8強戰中不敵地主日本隊，但他們勇往直前的鬥志，仍值得我們驕傲，奮力拚搏的態度，雖敗猶榮。

「世界霹靂舞爭霸戰」在日本沖繩登場，台灣代表隊「亨泰舞團」3日晚間出戰。（江啟臣提供／陳淑娥台中傳真）

江啟臣指出，5年前因緣際會結識「亨泰舞團」，當時他們雖取得挑戰BOTY的台灣代表權，卻苦於經費問題無法成行，在了解團員狀況後，透過台灣新世代關懷協會與民間企業社會資源，共同募資幫助年輕朋友圓夢。江啟臣說，當時他親自率隊與團員們前往德國，最終也成功取得「國家影片中第1名」、「排舞賽中第4名」佳績，將國旗在國際舞台上飄揚，讓世界看見中華民國。

亨泰舞團團長徐立剛表示，非常感謝江立委、謝典霖議長、台灣柏釧公司、啟思民本基金會、台灣新世代關懷協會全力支持，舞者追夢過程非常艱苦，本次的舞蹈設計以「日本忍者」當作發想，想用創新、突破舞步呈現給大家。

「亨泰舞團」這群年輕人在各自的領域努力，為自己的夢想而堅持，即使資源不充裕，有人白天當游泳教練晚上當舞蹈老師、也有人在家裡經營火鍋店事業、還有夥伴一邊當救生員一邊教舞，只能利用零碎時間準備比賽，這樣的精神相當令人感動，在如此艱苦的環境下仍能勇敢奮戰著實不易。