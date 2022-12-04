【全程字幕】切割黑道？吳怡農籲民進黨中央釋疑 王鴻薇轟「繞圈子」：敢不敢建議開除黃承國 @ChinaTimes ​

台北市第三選區立委補選激烈角逐，民進黨立委補選參選人吳怡農遭藍營猛攻與中常委黃承國熟識，吳怡農昨晚在臉書呼籲，黨中央必須嚴肅面對社會的質疑，盡快表達黨的立場；對此國民黨籍參選人王鴻薇4日受訪再嗆，不懂吳在繞什麼圈子，敢不敢建議民進黨開除前國策顧問黃承國？

吳怡農昨在臉書呼籲，對黃承國中常委的指控，不但社會高度關切，也演變成對整個民進黨的不信任，黨中央必須嚴肅面對社會的質疑，盡快提出說明並清楚表達黨的立場。自己更期待黨的領導階層出面和社會溝通，也向大眾解釋並提出未來處理類似問題的原則。

王鴻薇今受訪被問及吳怡農臉書是否在切割與黑道關係，王指出，是切割黨？還是黑道或黃承國？應對外說清楚，她也痛批吳怡農昨日臉書發文是在繞圈子，若認為民進黨有黑道問題，為何吳做為立委參選人與黨部主委，不能具體說明應該怎麼處理？敢不敢建議民進黨開除黃承國？

同樣被傳出有幫派背景的台北市副議長葉林傳，將在中山區幫忙王鴻薇輔選，王表示，中山區協助的人很多，從市黨部與所有選區議員，及台北市長當選人蔣萬安中山區後援會都還沒解散，大家都會大力幫忙。

再被追問是否擔心葉林傳的背景被拿出來作文章？王鴻薇回應，並不認為這件事情會困擾，且葉林傳當選議員是受選民檢驗，這部分她很有信心。王鴻薇更直言，葉林傳不管問政或選民服務，都跟其家族背景沒關係。

王強調，葉林傳是透過民主的程序當選議員，來行使議員職權，這個跟民進黨內部設置一個中常委，讓其有很大力量讓他主導、提名選舉，是完全不一樣的事情。