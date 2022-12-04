高雄市南安國小結合自然、綜合、健康等課程，讓學生在10月份播下青江菜的種子，青江菜隨著日子一天天長大，11月30日時學生親自採收，並烹飪出自己喜歡的料理，用餐前還特意換上「小淑女」、「小紳士」的服裝，以最正式的方式來迎接此次「自給自足」的餐桌禮儀。

此次餐桌禮儀課程一點都不馬虎，教室內的桌椅佈置和餐具擺設，都參照正式餐桌禮儀進行，還播放高級餐廳會有的優雅音樂，讓學生身歷其境；同學間更彼此扮演服務生，從頭到尾都像是真的在高級餐廳內用餐一樣。

學生將採收的青江菜料理出「青菜」炒飯、「青醬」義大利麵2道料理，老師也在旁指導學生的料理擺盤，以及學習使用刀叉等餐具所需要注意的禮節。

從播種到收成需要耗時也要耗心力，因此老師李凌綺以「愛吃青菜的鱷魚」故事繪本，讓學生認識各種蔬菜、看見田園蔬菜的生產過程，引發學生們照顧蔬菜的動機；讓學生們可以在一個多月內親自育苗、施肥、灌溉與觀察記錄。

校長李安世表示，小紳士與小淑女的餐桌禮儀課，是由自然、綜合、健康等領域的老師跨域合作，透過餐桌禮儀的體驗課程，讓學生能經歷合宜的穿著、美感的用餐環境與在地食材料理的美食，所帶來完整的美感經驗。