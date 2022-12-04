由於4日這場主場遭遇火箭例行賽是勇士連兩天出賽，所以「浪花弟」克雷湯普生今天輪休，史蒂芬柯瑞還是找得到其他隊友一起飆分。柯瑞單場飆進8顆三分球，貢獻30分、10助攻，威金斯也投進8顆三分球、拿下36分，攜手幫助勇士120比101射落火箭，連兩天出賽都贏球。

勇士開賽前6次出手全進，隨即打出15比2開局，更誇張的是柯瑞還沒得分，隨後柯瑞投進3顆三分球，首節包辦12分，幫助勇士一度領先到18分，來到次節更擴大領先到25分，但火箭試圖追近分差，打完上半場，勇士68比52領先。

儘管威金斯第3節大發神威，單節投進5顆三分球、包辦17分，勇士還是沒辦法甩開火箭糾纏，打到最後7分鐘，火箭更追到只差4分，接下來當然要看柯瑞表演，他接連投進3顆三分球，幫助勇士打到最後2分10秒重新領先到16分。

除了柯瑞、威金斯得分都破30，普爾也有21分、5助攻，但他在末節扭傷腳踝，狀態還不明朗，穆迪11分，盧尼9分、12籃板；火箭以凱文波特20分最高，小肯楊馬丁、傑倫格林與伊森各有13分，申京12分，火箭目前6勝17敗跟馬刺並列西區墊底。