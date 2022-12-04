桃園市一名李姓女刺青師前年透過交友軟體認識女網友A，兩人相約租屋處暢聊6小時，李女突然伸狼爪強行性侵A女得逞。桃園地院審結，法官考量李女承諾賠償A女25萬元，依犯強制性交罪，處有期徒刑1年7月，緩刑5年，期間付保護管束。可上訴。

判決書指出，李姓女刺青師先前透過交友軟體Zoe認識A女，2020年6月15日間2人相約至李女的租屋處聊天，熱聊6小時後，李女慾望衝腦，竟無視A女拒絕發生關係，仍強行將A女壓在床上指侵得逞。

桃園地院審理時，李女坦承犯行，且與A女達成調解，以分期方式支付25萬元，法官認為李女無前科，雖自制力欠佳，但權衡之下若處以本罪最輕本刑有期徒刑3年，仍嫌過重，故依法減刑。

法官認為，李女只為了滿足個人慾望，違反A女意願，貿然做出強制性交的行為，已經侵害A女的性自主決定權，導致A女身心受創，同時破壞社會秩序安寧，實在不可取，兼衡李女犯罪動機、目的等一切情狀，依犯強制性交罪，處有期徒刑1年7月，緩刑5年，期間付保護管束，另須提供100小時義務勞務，並接受4場法治教育。可上訴。