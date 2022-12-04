北京官方3日晚間發表公告指，為保障「專項活動」安全、順利進行，5日上午6時半起，對復興路、石景山路等相關道路分時、分段採取交通管制。港媒指出，公告未交代專項活動的內容，但從封鎖路線及時間看，相信是大陸前國家主席江澤民出殯，遺體移送八寶山火化。

公告表示，管制措施由5日上午至活動結束，復興路、石景山路至上莊大街南口，除持有專項活動專用證件的車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行，禁止機動車停放，「請社會單位及各界群眾提前安排好出行時間和路線，並給予理解支持，遵照執行。」

香港星島網報導，北京復興路是解放軍三○一總醫院的所在地，據了解，是江澤民靈柩的停放處，而石景山路是通往八寶山革命公墓的必經之路。上莊大街則通往八寶山殯儀館。

江澤民11月30日在上海逝世，1日移靈北京，喪禮以最高規格舉行，基本比照鄧小平去世時的安排。大陸國家主席習近平等人預計5日到醫院送江澤民最後一程，並護送靈車駛向八寶山革命公墓火化。

北京人民大會堂6日上午將隆重舉行江澤民追悼大會，預料由習近平致悼詞。屆時將現場直播，大陸全國民眾默哀3分鐘，當日停止公共娛樂活動。