嫌犯將偷來的保險箱藏置在公墓中。（警方提供）

嫌犯交付犯案用的藍波刀。（警方提供）

神明的錢也敢偷！新北市三峽李山神宮的香油錢保險箱昨（3）日遭竊，警方接獲報案後，調閱廟內監視器發現，共有2名嫌犯涉案，隨後鎖定作案車輛，並於今（4）日凌晨0時許查獲，車上28歲及26歲的凌姓兄弟檔經警方提示事證後，未否認犯行，並帶領警方起出物證，同時警方於車上查獲毒品，警方訊後依竊盜、毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方表示，昨日上午7時接獲民眾報案，指稱位於三峽插角里的李山神宮遭人行竊，廟內2個香油錢保險箱被不明人士竊取，損失約新台幣2萬元。警方到場調閱監視器發現，2名男子涉嫌犯案，嫌犯從廟宇左側進入行竊。

警方擴大調閱周邊監視器，發現2名嫌犯作案車輛，鎖定車號後，通報線上警力加強攔查，於今日凌晨0時許，在三峽二鬮路、麻園路口查獲該車，以及車上的2名凌姓男子，另外於車輛副駕駛座查獲毒品安非他命1包。

警方提示竊案相關事證後，2人均未否認犯行，並於凌晨2時許，帶領警方前往三峽添福第16號公墓起獲贓物香油錢保險箱，並主動交付作案工具藍波刀1把。警方訊後依竊盜、毒品罪嫌將2人移送新北地檢署偵辦。

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