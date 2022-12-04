民進黨籍桃園市長鄭文燦被爆出論文抄襲，碩士學位遭到台大撤銷。連同前新竹市長林智堅在內，已經有2名國安局長陳明通指導的學生論文爆出抄襲，民進黨立委許智傑今天表示，陳明通可以考慮先道歉辭職。

對於鄭文燦坦承論文有疏忽之處，但台大碩士學位還是遭到撤銷，願意接受學倫會的裁定，並道歉，許智傑認為教育部應該對各大學畢業論文的標準做一個總檢討，尤其是提倡終身學習的在職專班，才不會因人或因校而有不同的結果。

而對於陳明通是否應該去職？許智傑直言，「陳明通可以考慮先道歉辭職」，但原本用意良好的推動終身學習的在職專班，教育部應該做一個總檢討。許智傑說，這不只是一個陳明通教授的問題，還有許多教授有類似的問題，全國應該找出一個一致的標準，徹底檢討論文的品質，才不會因人或因校而有不同的要求或結果。

而被問及民進黨未來黨主席的人選，民進黨兩位前主席施明德、許信良分別點名賴清德、林飛帆，許智傑說，他們兩位前主席都是黨的前輩，也都是好意，只要是優秀的人選，不管是各派系或是賴清德團隊，都是可以考慮的對象。他再次強調，希望黨內可以共推黨主席，民進黨已經沒有再一次分裂的本錢，希望黨內儘快協調出優秀的人選，帶領民進黨檢討改進再出發，重獲人民的信心。