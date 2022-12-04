美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）週六表示，儘管中國面臨新冠疫情大流行的挑戰，但中國國家主席習近平不願接受西方國家的疫苗。雖然中國最近的抗議活動不會對共產黨的統治構成威脅，但對習近平的個人地位可能有所影響。

美國之音引述路透社報導，海恩斯在加州舉行的雷根國防論壇上發表講話說，儘管新冠病毒對社會和經濟產生影響，但習近平「不願從西方獲得更好的疫苗，而是依靠中國的疫苗，而這種疫苗在抗擊Omicron方面不如西方的疫苗那麼有效。」

談及近期的抗議活動，海恩斯說，「再說一次，我們目前看到的，並不會對穩定、政權更迭或類似的事情構成威脅」，但她補充說，「抗議活動未來如何發展，對習近平的地位很重要。」

報導稱，中國尚未批准任何外國新冠疫苗，而是選擇接種國內生產的疫苗。一些研究表明，這些疫苗不如某些外國疫苗有效。專家表示，這意味著放鬆病毒預防措施可能會帶來巨大風險。

一位美國官員對路透表示，「目前不要指望」中國會批准西方疫苗。這名官員說，「中國此時會給西方疫苗開綠燈似乎相當牽強。這是一個關乎民族自豪感的問題，如果他們走這條路，他們將不得不承受相當大的壓力。」

白宮本週早些時候表示，中國沒有要求從美國獲得疫苗。