為增進公車乘客與駕駛長的友善互動，給予駕駛長正面鼓勵，高市府交通局從今年12月5日起至明年1月5日止推出「111年模範公車駕駛長選拔活動」，民眾搭乘公車時可利用「高雄iBus公車動態APP」對公車駕駛長進行「今日搭乘評價」鼓勵，除讓服務認真的公車駕駛長獲得支持與肯定外，投票民眾還有機會抽中知名品牌智慧手錶等大獎。

「111年模範公車駕駛長選拔活動」從今年12月5日起至明年1月5日止，民眾搭乘公車時，透過「高雄iBus公車動態APP」點選「公車路線動態」查詢目前搭乘公車路線，再點選左側公車圖案的「今日搭乘評價」，填妥資料即完成投票。一天能投票2次，投票民眾有機會抽中價值1萬2900元智慧手錶、量販店及超商禮券等多項好禮。

另外，考量部分年長者較不習慣使用手機，交通局也特別製作紙本問卷，放置於四維老人活動中心、鳳山老人活動中心、弘道老人活動中心及五甲長青學苑，只要填寫搭乘過服務優良的公車駕駛長，也可享有抽獎機會。

選拔活動中票數統計最高前14名駕駛長，可獲得模範公車駕駛長獎盃與5000元獎金，另外，前20名入圍模範公車駕駛長也可獲得獎狀與600元獎金，期能拋磚引玉激勵公車業者及駕駛長致力提升高雄市公車服務品質。

交通局長張淑娟說，為鼓勵公車駕駛長提供更貼心、細緻的乘車服務，交通局持續舉辦模範公車駕駛長選拔活動，今年也期望大家能為為不論晴雨天天服務的駕駛長投下神聖1票，下車時也別忘了給公車駕駛長口頭鼓勵或點頭微笑。