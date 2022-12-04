，有釣客3日在泰崗溪發現一具浮屍，警消證實是落水失蹤27天的楊男。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

被沖走的楊男在距離落水點3公里外被找到。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

警方和山青將楊男遺體搜救上岸。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

住苗栗縣頭份鎮的26歲楊姓男子，11月6日 偕2名友人到新竹縣尖石鄉後山泰崗溪去泡野溪溫泉，在涉溪時疑未拉好繩索，遭湍急溪流沖走，警消獲報後出動人員和空拍機搜救未果，3日有釣客在距離落水點3公里外，發現一具浮屍報案，警消人員趕到發現是失蹤27天的楊男。

消防局指出，3日上午11點53分，接獲警方轉報竹60線29公里附近水域有浮屍，疑為11月6日在泰崗野溪落水失蹤者，立即派遣1車4人前往查看，並與警方和山青將遺體搜救上岸。

據了解，溺水身亡的26歲楊姓男，11月6日與2名好友前往尖石鄉野溪溫泉準備泡湯，在涉水要渡過泰崗溪時，楊男是走第一個，疑因不熟悉水域，加上沒有拉好繩索，不慎遭強勁水流沖走。

2名同伴見狀趕緊撥打電話求援，警消人員獲報後展開搜救，因當時風大，溪谷的範圍也不小，來回搜索多日未果，3日上午11時許，被釣客發現在落水處3公里外的水域，全案由警方處理中。