北市議員落選人酒駕撞2機車騎士，撞擊瞬間畫面曝光。

參選今年九合一大選落選的北市議員候選人郭榮先，今年6月1日在民權西路、承德路路口，起步時不慎撞擊正在停等紅等的2名機車騎士，郭下車後趕緊道歉，希望能息事寧人，不過，警方到場後見郭渾身酒氣，酒測值0.78毫克，士林地院日前宣判，郭男無照駕駛、累犯，依公共危險罪、酒駕而犯過失傷害，應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬，可上訴。

43歲郭男擔任藥師工作，今年九合一選舉代表新黨參選北市第3選區松山、信義市議員。不過，在登記參選前2月，今年6月1日晚間在中山區一間餐廳飲酒結束，晚間11點駕車沿著承德路3段往北方向，尚未通過民權西路交叉口時，停靠路邊講電話，通話結束後起步，不慎碰撞2名在機車停等格內的騎士。

事故後1名騎士手肘擦傷、另1人胸部鈍挫傷，傷勢輕微，郭男立即道歉，希望騎士不要追究，不過警方迅速到場，郭坦承自己是肇事者，並配合酒測，訊後依法送辦。

法院考量，郭2018年也曾酒駕，遭法院判處有期徒刑3月確定，已繳交罰金執行完畢，認定5年內再犯屬累犯，加上他沒有駕照，又沒有與2名騎士達成和解，，法官認為郭未能知所警惕並自我管控，再犯公共危險，依法加重其刑，公共危險罪部分，判處有期徒刑5月，傷害部分判處有期徒刑3月，應執行6月有期徒刑。

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