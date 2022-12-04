武界奧萬大追楓，4日從日月潭向山遊客中心出發。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

「2022武界奧萬大追楓自行車挑戰賽」，4日在日月潭向山遊客中心登場，共有500名自行車愛好者共襄盛舉，挑戰賽路線長65公里，以武界與奧萬大為主軸規畫的祕境路線；參賽者可挑選喜愛的楓葉，將楓紅烙印在專屬完賽證書，留下美好回憶。

武界奧萬大追楓自行車挑戰賽，由縣府教育處副處長吳美玲、南投林管處育樂課長楊曼蕾 等人鳴笛展開，賽事代言人「小猴」魏華萱與500位參賽者，從向山遊客中心出發，經環潭公路、卓社隧道、武界部落、曲冰遺址，最後抵達奧萬大國家森林遊樂區，全程65公里，海拔高度最高1311.45公尺，沿途可欣賞濁水溪、奧萬大自然風光，還有法治村、萬豐村、親愛村等原住民部落風采。

吳美玲表示，縣府對推廣自行車運動不遺餘力，對觀光發展更用心，此次賽程沿途都有美麗的風光，尤其正值賞楓季節，希望透過挑戰賽，讓來自全國的自行車愛好者，欣賞南投的秀麗景致。

楊曼蕾指出，南投林管處與縣府第1次舉辦奧萬大自行車挑戰賽，特別選在楓葉變色的季節舉行，奧萬大蘊含豐富的觀光資源，歡迎大家在各個季節，到奧萬大賞楓、賞櫻花或賞鳥。

魏華萱說，她已是第2次騎武界奧萬大祕境路線，此次共有3個補給站，第2個補給站可見到有「上帝的調色盤」之稱的武界滿江紅，河床五顏六色非常漂亮；接近奧萬大時看到許多楓葉，參賽者可以收集飄落地上的楓葉，到終點後護貝到完賽證書，是與其他自行車賽事最大的不同。