ZEPRO RUN全國半程馬拉松台中場，4日清晨6時30分在豐原體育場登場。（台中市府運動局提供／陳淑娥台中傳真）

ZEPRO RUN全國半程馬拉松台中場4日清晨6時30分在豐原體育場登場，近4千名跑友共襄盛舉，路線行經河濱葫蘆墩公園、后豐鐵馬道、九號隧道，沿路景色充滿田園風光與鄉村景緻外，還有壯觀的花樑鋼橋，横跨在大甲溪寬廣的溪谷上，跑者沿途可欣賞大自然山與水景觀，享受跑步帶來樂趣。

運動局表示，感謝台灣國際鐵人三項交流發展協會歷年大力推動路跑、馬拉松等運動，帶給專業跑者專業講座及一般跑者多樣參與舞台，帶動城市運動風氣，促進市民身體健康。

台灣國際鐵人三項交流發展協會說明，除了辦理這場賽事讓跑友參與，感謝市府支持及推廣，台中是座酷城市，積極推廣酷運動，今日活動現場4000名跑友熱情開跑，代表台中運動風氣蓬勃發展。

運動局指出，這場賽事規畫三種不同路線，分別是健康組6公里、路跑組11公里、半馬組21公里，行經河濱葫蘆墩公園、后豐鐵馬道、九號隧道，沿路景色充滿田園風光與鄉村景緻外，還有壯觀的花梁鋼橋，横跨在大甲溪寬廣的溪谷上，跑者沿途可欣賞大自然山與水的景觀，享受跑步帶來的樂趣。

運動局說明，今年在台中市各區陸續辦理羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、2022 DADA NIGHT RUN夜跑派對（台中場)、大腳丫盃馬拉松接力賽、2022 DADA RUN 皇冠路跑趣—台中場、高美濕地海風公益路跑、舒跑杯、資訊盃公益馬拉松等多場路跑活動，鼓勵市民多參與。

此外，響應聯合國永續發展目標—良好健康與福祉(good health and well-being)，提升自我健康意識及養成運動7333的規律運動的習慣，期望市民朋友養成運動的好習慣，未來也將持續促進全民健康，積極推動各項運動、舉辦多元體育活動，提倡社會大眾運動風氣與推廣台中在地之美。

今日活動，台中市議員當選人邱愛珊、運動局科長林宜萱、台灣國際鐵人三項交流發展協會理事長余俊岳、全統運動用品公司總經理余俊芳等人到場為選手加油打氣。