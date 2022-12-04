中國大陸新冠防疫政策逐漸鬆綁之際，保守派發動輿論攻勢，反對全面解封、要求保留核酸檢測，並稱推動中國放開防疫是「西方和資本家陰謀」。

香港《明報》報導，曾撰文引發「二次文革」擔憂的《華中電力報》前總編輯李光滿昨（3）日稱，中國社會出現過於樂觀情緒，對當前疫情防控政策的調整要慎之又慎，「稍一放鬆就可能如洪水滔天」。

崑崙策研究院旗下崑崙策網昨日發表多篇文章，其中李光滿的文章首先以香港和台灣近期病亡人數作為參考數據，指冬季Omicron傳播力極強，距離春節不到兩個月，加上春運，最容易引起社會混亂、醫療設施擁擠甚至崩潰。李光滿稱大陸連續出現多起核酸造假事件，要對核酸企業「實施軍管、進行國有化改造」。

崑崙策研究院研究員尹國明更批評把「經濟差」和防控聯繫起來的觀點，「你以為放開之後，經濟就好轉了，生意就好做了？幼稚。放開之後，到處是感染的人群，誰會沒事冒着感染的威脅去下館子？」，他又稱「躺平派」更怕死，更愛惜自己的羽毛。尹國明此前多次發文，懷疑新冠病毒、猴痘是美國「播毒」。

北京航空航天大學戰略問題研究中心教授張文木也在崑崙策網撰文，稱新冠疫情是「單向的生物攻擊」，當前核酸檢測這條底線一旦破防，而從境外某個實驗室釋放出新的更加危險的病毒如果進入中國，「那我們就不得不面臨21世紀的『湘江戰役』」。他強調，核酸檢測是「最後的屏障」，是當前疫情攻擊下中國守住人民生命安全的底線，「與供銷合作社是一個道理，它是對付資本進攻的最後屏障」。

崑崙策研究院是「由部分軍地老同志、專家學者和企業家發起成立的綜合性戰略研究和諮詢服務機構」，經常發表擁護毛澤東主義左派人士的文章。

在新浪微博擁有109萬粉絲的帳號「深圳小天」發文指，美國專家呼籲中國放開，是想把他們國家的疫苗引入中國。他又說，「現在說要加強自我防護，戴口罩手套，已經在網上被罵了。不知道發展下去，會不會像美國前年一樣，戴口罩上街、坐地鐵被打呢？」該帳號是深圳南山區警員池哲所有，他曾因輿論宣傳得力獲公安部表彰。